Россия ударила по Украине ракетами и 121 БПЛА: результаты боевой работы ПВО

В ночь на субботу, 11 июля, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические и авиационные ракеты, а также более сотни ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Известно, что ночью противник выпустил шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 из Брянской области, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма, две противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря и 121 ударный беспилотник типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы.
По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 111 вражеских беспилотников, а также уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Водночас зафиксированы попадания баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных дронов на 11 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей упали еще на трех локациях.
Информация по двум противорадиолокационным ракетам Х-31 на данный момент уточняется.
В частности, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры как минимум в четырех районах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»