Россия ударила по Украине ракетами и 121 БПЛА: результаты боевой работы ПВО

В ночь на субботу, 11 июля, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические и авиационные ракеты, а также более сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

10 июля 2026, 14:08 Россия с начала вторжения выпустила по Украине около 150 ракет «Оникс» и 50 «Цирконов» Наибольшее количество ракет Циркон рф выпустила по Украине в этом году, а Ониксов – в 2022-м. Как часто росия наносит удары противокорабельными ракетами – на инфографике Слово и дело.

Известно, что ночью противник выпустил шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 из Брянской области, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма, две противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря и 121 ударный беспилотник типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 111 вражеских беспилотников, а также уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Водночас зафиксированы попадания баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных дронов на 11 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей упали еще на трех локациях.

Информация по двум противорадиолокационным ракетам Х-31 на данный момент уточняется.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры как минимум в четырех районах.

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