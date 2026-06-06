Скандал с дроном в Греции: Украина официально извинилась перед Афинами

Украина официально извинилась перед Грецией после инцидента с морским дроном, который обнаружили у острова Лефкада. Ранее Афины заявляли, что аппарат мог представлять угрозу гражданскому судоходству, и направили Киеву ноту протеста.

Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

3 июня 2026, 14:48 Греция выразила дипломатический протест Украине из-за морского дрона Греция передала Украине дипломатический протест из-за обнаружения морского беспилотника у острова Лефкада, заявив о рисках для судоходства и безопасности.

В МИД заявили, что Украина заинтересована в том, чтобы подобные инциденты не повторялись. Киев также подчеркнул соблюдение норм международного права и принципов безопасности гражданского мореплавания.

«Украинская сторона выражает свои извинения за этот инцидент, подчеркивая, что он стал следствием обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины», – говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что случай у Лефкады демонстрирует, что российская агрессия создает угрозы не только для Украины, но и для других стран Европы и мира. Отдельно в МИД упомянули деятельность российского «теневого флота» как один из вызовов морской безопасности.

Напомним, 7 мая у острова Лефкада в Греции обнаружили морской дрон. Среди версий расследования рассматривали возможное использование беспилотника для контрабанды наркотиков. В то же время не исключали и вариант его причастности к потенциальным атакам на суда российского «теневого флота».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что не имеют информации о найденном БПЛА, однако сигнализировали о готовности сотрудничать с греческой стороной по этому инциденту.

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