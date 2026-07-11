Трамп заявил, что оставил план действий на случай своего убийства Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил четкие инструкции на случай покушения на свою жизнь. По его словам, если Иран реализует такую попытку, ответ Соединенных Штатов будет беспрецедентным.

Об этом он рассказал в интервью New York Post.

Трамп отметил, что уже давно находится среди главных целей Тегерана.

«Я оставил инструкции: если со мной что-то случится – буквально разбомбить их так, как они еще никогда не видели», – заявил американский президент.

В то же время Трамп опроверг информацию о якобы новом плане Ирана по его ликвидации. По его словам, никаких новых данных нет, а угрозы со стороны Тегерана существуют уже много лет. Президент напомнил, что конфликт обострился после ликвидации в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани по его приказу. С тех пор, по словам Трампа, Иран не скрывает намерений отомстить.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писал, что Израиль передал американской стороне новые разведывательные данные, которые могут свидетельствовать о подготовке Ираном нового плана покушения на президента США.

Последние заявления прозвучали на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. После атак на суда в Ормузском проливе Трамп отменил режим перемирия с Ираном, восстановил санкции против иранской нефти и приказал нанести почти 200 ударов по территории страны.

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