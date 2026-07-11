Базовая социальная помощь в Украине: кто имеет право на выплаты и как оформить

Украинцы, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и имеют низкие доходы, могут оформить базовую социальную помощь. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напомнили, кто имеет право на эту выплату, как подать заявление и от чего зависит её размер.

Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

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Базовая социальная помощь введена в Украине в рамках экспериментального проекта для поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Её главная цель – обеспечить минимальный уровень материальной поддержки нуждающимся семьям.

По информации ПФУ, обратиться за базовой социальной помощью могут семьи, которые на момент подачи заявления уже получают один из таких видов государственной поддержки:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать ребенка или место их жительства неизвестно;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, а также людям с инвалидностью.

Оформить базовую социальную помощь может уполномоченный представитель семьи. Сделать это можно двумя способами:

через приложение «Дия» в электронной форме;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или проживания.

Сумма выплаты определяется индивидуально для каждой семьи. Её рассчитывают как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

При расчете учитывают доходы всех членов семьи за определенный законодательством период.

Базовую социальную помощь назначают с месяца обращения независимо от того, в какой день было подано заявление.

Выплата предоставляется на шесть месяцев. После этого её автоматически продлевают на весь период действия экспериментального проекта, который рассчитан на два года, если семья и дальше соответствует установленным условиям.

Напомним, в мае Верховная Рада приняла за основу законопроект №15094 о введении базовой социальной помощи – нового вида господдержки для малообеспеченных семей.

Тем временем сообщалось, что за последние полгода повышенное пособие по уходу за ребенком получили 147 тысяч украинских семей, а еще 51 тысяче матерей выплатили увеличенную до 50 тысяч гривен единовременную помощь при рождении ребенка.

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