Беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе

Национальная безопасность
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В Таганрогском заливе Ростовской области рф беспилотники атаковали четыре судна. Российские власти заявляют о гибели матроса и повреждении танкера с метанолом.
иллюстративноеФото росСМИ

В Ростовской области рф в ночь на субботу, 11 июля, беспилотники атаковали четыре судна, находившиеся в акватории Таганрогского залива. Российские власти заявляют о гибели одного человека.

Об этом пишет губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По его словам, жертвой атаки стал матрос технического судна. Также он сообщил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила более 15 беспилотников над Таганрогом, а также Азовским и Неклиновским районами.

Среди судов, попавших под атаку, был танкер, перевозивший метанол. Российские СМИ утверждают, что угрозы утечки опасного вещества нет, а все суда получили лишь незначительные повреждения.

Напомним, бойцы Сил беспилотных систем в ночь на 10 июля атаковали 13 российских судов на подходах к Крыму.

Также сообщали, что в российском Таганроге в ночь на 10 июля прогремели взрывы во время атаки беспилотников. После чего возникли пожары сразу в двух районах города – вблизи морского порта и авиационного колледжа.

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