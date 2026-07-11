На Киевщине после удара рф вспыхнул масштабный пожар – гасили даже поездами

Национальная безопасность
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В Киевской области после ночной российской атаки 11 июля произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры.
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В Киевской области после ночной российской атаки 11 июля произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров, по состоянию на утро возгорание ликвидировали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Россия ударила по Украине ракетами и 121 БПЛА: результаты боевой работы ПВООккупанты применили шесть баллистических ракет, авиаракеты и более сотни дронов. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы попадания ракет и беспилотников на 11 локациях.

По данным спасателей, после удара по объекту инфраструктуры ожидались повторные обстрелы.

Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий атаки привлекали подразделения ГСЧС, пожарную службу аэропорта «Борисполь», а также три пожарных поезда.

По состоянию на утро пожар ликвидировали.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска атаковали Украину 6 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 и 121 БпЛА.

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Пожар Киевская область Атака рф на Украину
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