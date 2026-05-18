БПЛА возле Греции: Афины считают найденный дрон частью украинской спецоперации

Мир
Читати українською
Греческие власти заявили, что в акватории вблизи страны могли действовать несколько украинских морских дронов в рамках операции против россии.
Служба безопасности Украины

Греческие власти пришли к выводу, что у острова Лефкада могли действовать сразу несколько украинских морских дронов в рамках операции против россии.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini со ссылкой на информированные источники.

По информации собеседников медиа, обнаруженный дрон оказался не моделью Magura, как сообщалось ранее, а украинским беспилотным аппаратом «Козак Мамай». Кроме того, он якобы был не единственным дроном, действовавшим в регионе в рамках более масштабной операции, спланированной в Киеве.

Как отмечают источники, беспилотник перевозили судном без постоянной базы приписки, которое также заходило в Ливию. В то же время в выводах Генерального штаба Греции менее вероятной считают версию о старте дрона с секретной украинской базы на территории Ливии.

Теперь греческое политическое руководство будет определять дальнейшую реакцию на ситуацию. По данным Kathimerini, между Украиной и Грецией могут состояться контакты даже на высшем политическом уровне для получения объяснений. Афины уже якобы сигнализируют Киеву о необходимости отозвать все морские дроны, которые могут оставаться незамеченными у греческих берегов после обнаружения аппарата вблизи Лефкады.

Напомним, 7 мая у острова Лефкада в Греции обнаружили морской дрон без взрывчатки. Среди версий расследования рассматривали возможное использование беспилотника для контрабанды наркотиков. В то же время не исключали и вариант его причастности к потенциальным атакам на суда российского «теневого флота».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что не располагают информацией относительно найденного БПЛА, однако сигнализировали о готовности сотрудничать с греческой стороной по этому инциденту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Беспилотник Греция Афины БПЛА Дрон
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Киеве задержали мошенников, выманивших у экс-премьера около 7 млн гривен
БПЛА возле Греции: Афины считают найденный дрон частью украинской спецоперации
США в третий раз ослабили санкции против российской нефти – СМИ
инфографикаСамые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026
Экс-чиновника киевской таможни взяли под стражу по делу об отмывании более 2 млн долларов
Стармер заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на давление после местных выборов
авторская колонкаГосударство на картах Таро: чем опасно магическое мышление во власти
«Это вызов для глобальной безопасности»: в МИД резко осудили ядерные учения в Беларуси
Национальный кэшбек: в Минэкономики напомнили о конечном сроке использования денег
От начала года ни одно коррупционное дело не завершилось тюремным заключением – Опендатабот
Больше новостей