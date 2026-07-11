После ударов БПЛА россия перекрыла морские артерии, ведущие к Азовскому морю

Россия временно остановила судоходство по Донско-Азовскому каналу, который соединяет реку Дон с Азовским морем. Кроме того, прекращен прием заявок на прохождение судов через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По информации агентства, российская пограничная служба сообщила судоходным компаниям о прекращении приема заявок на проход через Керченский пролив с 10 июля в 18:10 по местному времени. При этом причины такого решения и возможные сроки возобновления судоходства официально не уточняются.

По оценкам рыночных аналитиков, через Азовское море транспортируется до четверти всего российского экспорта пшеницы. Именно на его побережье расположены ключевые зернопроизводящие регионы страны – Ростовская область и Краснодарский край.

На фоне сообщений о возможном прекращении судоходства через Азовское море фьючерсы на пшеницу на европейской бирже Euronext накануне выросли почти на 4%, достигнув самого высокого уровня за последние шесть недель.

Напомним, бойцы Сил беспилотных систем в течение последних дней поразили 48 танкеров «теневого флота» рф. В частности, в ночь на 10 июля было отработано 13 судов на подходах к Крыму.

Недавно Силы беспилотных систем Украины поразили восемь танкеров «теневого флоту» рф в Черном море. Операцию в ночь на 7 июля провели операторы 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра».