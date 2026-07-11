Франция активировала чрезвычайный план из-за аномальной жары

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Франция ввела чрезвычайный план Orsec из-за экстремальной жары. В 24 департаментах объявлен самый высокий уровень метеорологической опасности.
Getty Images

Правительство Франции ввело чрезвычайный план Orsec в ответ на волну экстремальной жары, охватившую страну. Этот механизм экстренного реагирования традиционно применяется во время масштабных природных катастроф.

Об этом сообщает Euronews.

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План Orsec будет действовать в департаментах, где синоптики объявили «красный» уровень метеорологической опасности. По состоянию на субботу таких регионов насчитывается 24. Еще в 59 департаментах установлен «оранжевый» уровень опасности из-за высоких температур.

Система Orsec предназначена для координации действий государственных служб в чрезвычайных ситуациях. Чаще всего ее активируют во время наводнений, масштабных пожаров или других стихийных бедствий, однако в этот раз причиной стала аномальная жара.

Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон сообщила, что перед принятием решения власти провели необходимые консультации и согласовали дальнейшие действия.

В этом году Европа страдает от аномальной жары, которая накрыла континент еще в мае, побив исторические рекорды и став причиной смерти людей во Франции.

Как ранее сообщалось, июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за весь период метеорологических наблюдений.

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