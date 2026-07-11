Франция активировала чрезвычайный план из-за аномальной жары

Правительство Франции ввело чрезвычайный план Orsec в ответ на волну экстремальной жары, охватившую страну. Этот механизм экстренного реагирования традиционно применяется во время масштабных природных катастроф.

Об этом сообщает Euronews.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

План Orsec будет действовать в департаментах, где синоптики объявили «красный» уровень метеорологической опасности. По состоянию на субботу таких регионов насчитывается 24. Еще в 59 департаментах установлен «оранжевый» уровень опасности из-за высоких температур.

Система Orsec предназначена для координации действий государственных служб в чрезвычайных ситуациях. Чаще всего ее активируют во время наводнений, масштабных пожаров или других стихийных бедствий, однако в этот раз причиной стала аномальная жара.

Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон сообщила, что перед принятием решения власти провели необходимые консультации и согласовали дальнейшие действия.

В этом году Европа страдает от аномальной жары, которая накрыла континент еще в мае, побив исторические рекорды и став причиной смерти людей во Франции.

Как ранее сообщалось, июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за весь период метеорологических наблюдений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.