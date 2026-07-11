Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду официально предложила кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает TV8.

Согласно законодательству Молдовы, у кандидата есть 15 дней, чтобы представить парламенту программу деятельности нового правительства, определиться со составом Кабинета министров и получить вотум доверия депутатов.

Тофан заявил, что воспринимает это назначение не как личное достижение, а как большую ответственность.

«Для меня большая честь находиться здесь. Я не считаю это достижением, это большая ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван», – отметил он.

Кандидат на пост главы правительства обозначил три ключевых направления своей будущей работы: восстановление и укрепление доверия граждан к власти, оживление экономики, а также совершенствование государственного управления и взаимодействия с бизнесом. По словам Тофана, он планирует формировать сильную команду и поддерживать честных и профессиональных людей, которые будут работать над развитием страны.

Напомним, 3 июля премьер-министр Александру Мунтяну объявил о своей отставке. По данным местных СМИ, такое решение могло быть связано с коррупционными скандалами, которые в последнее время получили широкую огласку в Молдове.

Исполняющий обязанности вице-премьера и министра экономического развития и цифровизации Молдовы Еуджен Осмокеску временно возглавил правительство страны.

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