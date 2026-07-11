СБС поразили еще 28 судов теневого флота рф в Азовском море

Украинские Силы беспилотных систем (СБС) заявили об очередной ночной операции в Азовском море, в ходе которой было поражено 28 судов так называемого теневого флота россии.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным СБС, в ночь на 11 июля под ударами оказались 21 танкер, 4 буксира, 2 сухогруза и 1 специальное плавсредство. Всего было зафиксировано 73 результативных попадания.

В подразделении также сообщили, что за последние шесть суток – с 6 по 11 июля – было поражено 76 судов теневого флота рф.

К ударам по танкерному теневому флоту, по информации военных, были привлечены пилоты подразделений 414 ОБр «Птахи Мадяра», 20 ОБр «К-2», 1 ОЦ СБС, 413 ОП СБС «Рейд», 412 ОБр СБС «Немезис» и 427 ОБр СБС «Рарог».

Кроме морских целей, в течение ночи украинские беспилотники, по информации СБС, отработали по 53 законным военным целям во временно оккупированном Крыму и на юге оккупированных территорий Украины. Среди них – объекты флота и энергетической инфраструктуры.

Напомним, также сообщалось, что в ночь на 10 июля были атакованы 13 российских судов на подходах к Крыму.

Также стало известно, что россия временно остановила судоходство по Донско-Азовскому каналу, который соединяет реку Дон с Азовским морем. Кроме того, прекращен прием заявок на прохождение судов через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

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