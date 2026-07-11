По Киеву ударили баллистическими ракетами: выяснились первые последствия атаки (дополнено)

В ночь на 11 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры по меньшей мере в четырех районах. Известно о трех пострадавших.
Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.
Киев этой ночью снова оказался под ударом баллистики. На данный момент известно о трех пострадавших людях, двоих из них забрали в больницу, еще одному оказали помощь на месте.
В Днепровском районе из-за атаки повреждено гражданское нежилое здание. Также мэр сообщил о задымлении на нежилой территории.
В Святошинском районе в результате удара повреждено нежилое здание.
В Дарницком районе взрывной волной выбило окна в жилом доме. Кроме того, загорелась трансформаторная подстанция.
Позже Виталий Кличко уточнил, что также зафиксировано попадание в проезжую часть дороги, горит электрощитовая, регулирующая работу светофоров, а в домах рядом выбило окна.
В Соломенском районе загорелось трехэтажное офисное здание.
На местах работают спасатели и другие экстренные службы.
Городские власти призывают жителей столицы оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.
Напомним, этой ночью в Киеве без объявления тревоги прогремело несколько взрывов. Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе новых ударов. Известно, что столицу атакували баллистикой.
А прошлой ночью регионы Украины были под ударом беспилотников, большинство из которых удалось обезвредить.
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