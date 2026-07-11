Баллистику сбить не удалось: Зеленский показал последствия ночной атаки рф

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российской атаки в ночь на 11 июля. По его словам, в Киеве ранены по меньшей мере 11 человек, среди них – ребенок, а в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях продолжается ликвидация последствий ударов.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

11 июля 2026, 08:57 Россия ударила по Украине ракетами и 121 БПЛА: результаты боевой работы ПВО Оккупанты применили шесть баллистических ракет, авиаракеты и более сотни дронов. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы попадания ракет и беспилотников на 11 локациях.

По словам президента, в течение ночи россия выпустила по Украине более 120 дронов и 12 ракет, половина из которых были баллистическими.

Зеленский отметил, что силам ПВО удалось сбить большинство целей, однако баллистические ракеты перехватить не удалось.

«Одиннадцать человек ранены в Киеве во время ночной российской атаки, среди них ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре. На местах работают оперативные службы: жилые дома, офисы, богословская семинария были повреждены в столице», – написал президент.

Также Зеленский сообщил, что ликвидация последствий российских ударов продолжается в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Президент добавил, что Украина ожидает от международных партнеров выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Анкаре, по пакетам поддержки для защиты украинцев.

«Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на "Пэтриоты" и совместного европейского проекта антибаллистики. Сейчас задача номер один для всех наших институций – обеспечить это», – заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 11 июля россия атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также 121 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских дронов и две ракеты.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры по меньшей мере в четырех районах.

В результате удара по Одесской области повреждены поликлиника, по меньшей мере три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

В Харькове один из дронов попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе, в результате чего пострадали семь человек.

В результате ударов по Херсону ранения получили по меньшей мере четыре человека – две женщины и двое мужчин.

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