Российский дрон ударил по гражданскому предприятию в Харькове, есть пострадавшие

Утром 11 июля российские беспилотники атаковали Харьков. Один из дронов попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе, в результате чего пострадали семь человек.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

11 июля 2026, 08:57 Россия ударила по Украине ракетами и 121 БПЛА: результаты боевой работы ПВО Оккупанты применили шесть баллистических ракет, авиаракеты и более сотни дронов. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы попадания ракет и беспилотников на 11 локациях.

Около 10:37 Терехов сообщил, что российский дрон «Италмас» ударил по Немышлянскому району города.

Позже стало известно, что удар пришелся по гражданскому предприятию. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако позже их количество выросло до семи.

По данным Синегубова, в результате атаки повреждены складское помещение и семь автомобилей.

На месте работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Шевченковском районе Харькова зафиксировали падение еще одного российского беспилотника. Информацию о последствиях этого инцидента уточняют.

Напомним, утром 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Харькову. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Немышлянском районе. Тогда погибли два человека, а количество пострадавших позже выросло до 42.

В ночь на 11 июля россия атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также 121 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских дронов и две ракеты.

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