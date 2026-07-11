Россия атаковала Одесскую область: повреждены медучреждение, дома и инфраструктура

В ночь против субботы российские войска массированно атаковали юг Одесской области. В результате удара повреждены поликлиника, по меньшей мере три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

11 июля 2026, 08:57 Россия ударила по Украине ракетами и 121 БПЛА: результаты боевой работы ПВО Оккупанты применили шесть баллистических ракет, авиаракеты и более сотни дронов. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы попадания ракет и беспилотников на 11 локациях.

«Тяжелая ночь для юга Одесской области. Враг нанес очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре региона», – отметил он.

По данным ОВА, в медучреждении разбито около 60 окон и 8 дверей. Также уничтожено более 60% подвесного потолка.

Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии.

Сейчас в медучреждении продолжаются восстановительные работы, чтобы как можно быстрее обеспечить его полноценную работу.

По данным ОВА, информация о пострадавших не поступала.

На местах работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Напомним, в ночь на 11 июля россия атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также 121 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских дронов и две ракеты.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры по меньшей мере в четырех районах.

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