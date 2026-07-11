ГУР установило еще двоих россиян, причастных к пыткам украинских военнопленных

Украинские правоохранители установили личности еще двоих россиян, подозреваемых в причастности к пыткам украинских военнопленных в колонии №7 во Владимирской области рф. Речь идет о враче Вячеславе Черданцеве по прозвищу «Коновал» и осужденном Ярославе Кирилове.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Следствие установило, что с октября 2022 года подозреваемые систематически принимали участие в пытках украинских военнопленных, совершали в отношении них сексуальное насилие и другие жестокие действия, унижающие человеческое достоинство. Правоохранители задокументировали, в частности, случай сексуального насилия с применением постороннего предмета, а также другие эпизоды жестокого обращения.

По информации следствия, администрация колонии №7 создала систему систематических издевательств над украинскими пленными, к которой привлекали не только работников учреждения, но и отдельных осужденных. Целью такого насилия, по данным правоохранителей, было психологическое и физическое сломление пленных, принуждение их к получению российского гражданства и даче выгодных для рф показаний.

Кроме сексуального насилия, украинских военных, по данным следствия, били палками и электрошокерами, подвергали пыткам во время так называемой «регистрации», заставляли ползти обнаженными по мокрому полу, вводили неизвестные препараты, а также лишали надлежащей медицинской помощи.

Правоохранители также установили, что больных пленных намеренно удерживали вместе со здоровыми, отказывая им в лечении, что приводило к распространению инфекционных заболеваний. По данным ГУР, военнопленных содержали в антисанитарных условиях, с существенными ограничениями доступа к гигиене и базовым потребностям.

Отдельно следствие отмечает, что врач Вячеслав Черданцев не только не оказывал надлежащую медицинскую помощь, но и, по данным правоохранителей, лично унижал пленных и отдавал охранникам приказы применять к ним физическое насилие.

Ярослав Кирилов, как установило следствие, действовал по указаниям администрации колонии и непосредственно принимал участие в пытках и психологическом терроре в отношении украинских военнопленных.

Напомним, правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Он должен позволить привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии именно за преступление агрессии.

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