Россия ударила ракетой по Одессе, есть жертвы

Национальная безопасность
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Утром 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.
novynarnia.com

Утром 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Баллистику сбить не удалось: Зеленский показал последствия ночной атаки рфПрезидент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российской атаки в ночь на 11 июля. По его словам, в Киеве ранены по меньшей мере 11 человек, среди них – ребенок, а в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях продолжается ликвидация последствий ударов.

По предварительным данным ОВА, в результате ракетного удара по Одессе погибли два человека.

Еще один человек пострадал. 24-летний мужчина получил осколочное ранение, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам Кипера, российские войска ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Напомним, в ночь на 11 июля россия атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также 121 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских дронов и две ракеты.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры по меньшей мере в четырех районах.

В результате удара по Одесской области повреждены поликлиника, по меньшей мере три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

В Харькове один из дронов попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе, в результате чего пострадали семь человек.

В результате ударов по Херсону ранения получили по меньшей мере четыре человека – две женщины и двое мужчин.

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