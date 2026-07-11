Силы обороны поразили полигон оккупантов в Донецкой области и ряд других военных объектов рф

Силы обороны Украины 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Одной из главных целей стал общевойсковой полигон «Кальмиусское», расположенный вблизи временно оккупированного Докучаевска Донецкой области. В настоящее время продолжается уточнение масштабов нанесенного ущерба.

Кроме этого, украинские военные поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Крисаново Белгородской области рф и Першотравневого Запорожской области. Также под удары попали районы сосредоточения личного состава российских войск в Горловке Донецкой области и населенном пункте Карыж Курской области рф.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и впредь будут продолжать системные удары по военным объектам россии с целью ослабления ее возможностей вести войну против Украины.

Напомним, украинские Силы беспилотных систем 11 июля заявили об очередной ночной операции в Азовском море, в ходе которой было поражено 28 судов так называемого теневого флота россии.

Также сообщалось, что в Ростовской области рф в ночь на субботу, 11 июля, беспилотники атаковали четыре судна, находившиеся в акватории Таганрогского залива. Российские власти заявляют о гибели одного человека.

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