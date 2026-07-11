В Крыму возник дефицит наличных рублей

Во временно оккупированном Крыму после сообщений о дефиците бензина могут возникнуть проблемы и с наличными средствами. О возможной нехватке наличных рублей свидетельствуют новые ограничения, которые ввел российский государственный банк ВТБ.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По информации издания, ВТБ, который управляет сетью из около 1,4 тысячи банкоматов на оккупированном полуострове, ограничил выдачу наличных для владельцев карт других банков. В финучреждении объяснили это «повышенной нагрузкой» на банкоматную сеть.

До 1 августа клиенты сторонних банков смогут снимать в банкоматах ВТБ не более 15 тысяч рублей в сутки и 50 тысяч рублей в месяц. Ранее эти лимиты составляли 150 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, банк ввел ограничения и на количество операций по снятию наличных.

The Moscow Times отмечает, что ВТБ является крупнейшим российским банком, работающим на временно оккупированном полуострове.

Ранее сообщалось о дефиците бензина в Крыму, который, по данным ряда источников, возник после ударов по логистическим маршрутам рф, в частности по сухопутному коридору и судоходству в районе Керченского пролива.

Из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

По данным СМИ, топливный кризис в россии уже непосредственно затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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