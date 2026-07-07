Под Киевом нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева – СМИ

Под Киевом 6 июля обнаружили тело женщины, которую ранее подозревали в подготовке покушения на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева.

Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, тело нашли около 23:00. Как отмечается, женщину застрелили.

Как известно, подозреваемая находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года до 1 июля 2026 года.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержали двух подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв. Французские правоохранители квалифицировали инцидент как возможное покушение на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Сначала следствие считало, что взрывчатку оставил мужчина, однако позже установило, что исполнителем является женщина. Главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол уже объявил в международный розыск.

К расследованию присоединился и Офис Генерального прокурора Украины. Сейчас открыто уголовное производство и инициировано создание совместной международной следственной группы.

По последним данным, раненый Ермолаев уже вышел из комы. В то же время его спутница Анна Насобина продолжает находиться в критическом состоянии, а врачи и дальше борются за ее жизнь.

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