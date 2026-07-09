12 танкеров, терминал и сухогруз: Силы обороны поразили важные военные объекты рф

Подразделения Сил обороны 9 июля поразили 12 нефтяных танкеров, буксир, сухогруз в Азовском море, нефтяной терминал и склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины в Телеграм-канале.

«В ночь на 9 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделениями Сил обороны Украины поражено 12 танкеров, один буксир и один сухогруз российской федерации в акватории Азовского моря. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются», – отметили в Генштабе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По данным ведомства, оккупанты использовали эти суда, в частности, для поставки горюче-смазочных материалов группировкам войск российской федерации. Также ими транспортировалась нефть и нефтепродукты в обход международных санкций.

«Они обеспечивают экспорт энергоносителей, что является одним из ключевых источников финансирования войны против Украины», – говорится в сообщении.

Также нанесен удар по нефтеналивному терминалу «Юг Руси» в Батайске (Ростовская обл., рф), который обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для обеспечения горюче-смазочными материалами группировок войск рф на южном направлении.

Там произошел масштабный пожар.

Кроме этого, СОУ поразили склад боеприпасов врага в районе Сорокино Луганской области.

Напомним, сегодня ночью бойцы Службы безопасности Украины также поразили две российские нефтебазы в Тверской области и Ставропольском крае рф. Кроме этого, нанесены удары по нефтеналивному терминалу в Батайске и нефтяному объекту в Уфе – почти в 1500 километрах от украинской границы.

Также мы сообщали, что в Крыму после серии взрывов горят позиции ПВО оккупантов.

А накануне воины Службы безопасности нанесли серию точных ударов по военным объектам армии российских оккупантов в Крыму. В частности, СБУ поразили авиабазу «Джанкой», подразделения беспилотных систем рф и склады врага на ВОТ Украины.

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