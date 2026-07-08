В ГПСУ заявили, что подозреваемая в покушении на Ермолаева въехала в Украину законно

Гражданка Украины Анастасия Березовская, которую правоохранители Монако подозревали в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева, пересекла украинскую границу законно. На момент ее въезда информации о розыске женщины в базах данных не было.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

3 июля 2026, 13:54 Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако Интерпол опубликовал данные о главной подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Женщина объявлена в международный розыск.

Как отмечается, Березовская прибыла в Украину 1 июля 2026 года через один из пунктов пропуска. Во время прохождения пограничного контроля никаких ограничений или других обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа в пропуске, не выявили.

«На момент пересечения государственной границы никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины, не было. Во время прохождения ею пограничного контроля срабатываний баз данных, в частности и Интерпола, о нахождении ее в розыске не происходило», – заявили в ведомстве.

В пограничной службе подчеркнули, что все пункты пропуска через государственную границу Украины имеют доступ к базам данных Интерпола. Это позволяет проверять лиц, транспортные средства и документы на предмет нахождения в международном розыске во время пересечения границы.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв. Французские правоохранители квалифицировали инцидент как возможное покушение на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Сначала следствие считало, что взрывное устройство оставил мужчина, однако позже установило, что исполнителем является женщина. Главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол уже объявил в международный розыск.

К расследованию присоединился и Офис Генерального прокурора Украины. Сейчас открыто уголовное производство и инициировано создание совместной международной следственной группы.

По последним данным, раненый Ермолаев уже вышел из комы.. В то же время его спутница Анна Насобина продолжает находиться в критическом состоянии, а врачи и дальше борются за ее жизнь.

Также накануне, СБУ подтвердила гибель Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревали в причастности к покушению на убийство Ермолаева. Двум мужчинам уже сообщили о подозрении в ее убийстве.

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