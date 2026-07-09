В семи областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов и непогоды

По состоянию на утро четверга, 9 июля, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях остались без электроснабжения. Также непогода обесточила 168 населенных пунктов в четырех регионах.

Об этом сообщают пресс-службы Укренерго и Минэнерго.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

«В результате вражеских обстрелов – на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем абонентам.

Кроме того, из-за непогоды были полностью или частично обесточены 168 населенных пунктов в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи.

Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго. В то же время в других регионах применение ограничений 9 июля не прогнозируется.

По данным Укренерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Уровень потребления электроэнергии по состоянию на 9:30 четверга на 2,7% ниже предыдущего дня на фоне ясной погоды в центральных и юго-западных областях Украины.

Напомним, ранее украинцев предупреждали, что из-за роста потребления летом и ремонтов оборудования электросети будут работать в напряженном режиме. Поэтому необходимо зарядить гаджеты и зарядные станции.

Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали УАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно как минимум о трех раненых.

Также украинцам начали рассылать фейковые письма от имени Укренерго с якобы графиками отключения света со вшитым вредоносным программным обеспечением.

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