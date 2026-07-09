Родители мальчиков планируют их выезд за границу в три раза чаще, чем родители девочек – опрос

В Украине семьи, в которых растут дочери, значительно чаще ориентированы оставаться проживать в нашей стране и в дальнейшем, чем семьи с сыновьями. 79% родителей девочек не рассматривают выезд из Украины. Среди семей, имеющих сына (или сына и дочь), этот показатель составляет 60%.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Напротив, в семьях с мальчиками существенно выше запрос на выезд за границу. В частности, намерение уехать на учебу без возвращения в Украину в группе мальчиков/разнополых детей декларируют более чем в три раза чаще, чем в группе девочек (14% против 4%). Также среди родителей мальчиков зафиксирован более высокий уровень неопределенности – 14% против 8% среди родителей девочек.

Также стоит отметить, что среди всех опрошенных, имеющих детей старшего школьного возраста (учеников 9–11 классов), преобладает ориентация на то, что дети будут оставаться в Украине – 69% планируют их обучение и проживание в пределах страны.

Доля тех, кто рассматривает миграционные сценарии, значительно меньше. Только 9% планируют выезд ребенка на учебу за границу с намерением остаться там, а 7% – отметили, что ребенок уже находится за границей и планирует там остаться.

Варианты же обучения или пребывания за границей с последующим возвращением в Украину суммарно набирают всего 3%. Не определились с планами 12% респондентов.

Различия по полу

Распределение ответов по полу респондентов показывает, что женщины чаще планируют, что их дети старшего школьного возраста будут учиться и оставаться в Украине, чем мужчины – 75% против 61% соответственно. Мужчины в свою очередь чаще фиксируют планы на эмиграцию: намерение уехать на учебу без возвращения декларируют 13% мужчин против 7% женщин, а вариант, когда ребенок уже находится за границей и остается там, выбрали 11% мужчин и только 3% женщин.

Финансовое положение и эмиграция

Финансовое состояние семьи также влияет на планы: чем выше уровень дохода, тем ниже ориентация на обучение и проживание детей в Украине.

23 апреля 2026, 19:03 Сколько украинских мужчин в Европе имеют статус временной защиты В 27 странах ЕС проживает около 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Данные по странам – на инфографике.

Так, в группе с доходом до 20 тыс. грн на одного взрослого члена семьи большинство (79%) планируют, что их дети старшего школьного возраста будут оставаться и учиться в Украине, тогда как среди респондентов с доходом 20–60 тыс. грн и более 60 тыс. грн на одного взрослого члена семьи этот показатель падает до 57% и 55% соответственно.

В то же время более обеспеченные семьи чаще выбирают заграничные траектории. В частности, в группе с доходом 20–60 тыс. грн на одного взрослого члена семьи фиксируется самое высокое намерение уехать на учебу за границу без возвращения (18% против 7% в группе с более низким доходом). А в самой состоятельной группе (более 60 тыс. грн на одного взрослого члена семьи) зафиксирована самая высокая доля детей, которые уже находятся за границей и не планируют возвращаться (18%) либо находятся за границей, но планируют вернуться в Украину после учебы (9%).

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного демографии, миграционным намерениям, оценке качества образования и мобильности украинских женщин.

Ранее нам удалось выяснить, что три четверти украинцев в той или иной степени считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет, однако в обществе нет единого мнения относительно того, где проходит граница этой ответственности – между людьми и государством.

Помимо этого стало известно, что около 10% украинцев планируют уехать из Украины при малейшей возможности. В целом на миграцию настроены 16% опрошенных. Однако 6% рассматривают вариант жизни за границей только после завершения войны.

Тем временем в МИД Украины заявили, что планируют вернуть 8 миллионов украинцев, которые сейчас находятся за границей.

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