Топливный кризис в рф напрямую влияет на около 50 миллионов россиян – FT

Топливный кризис в россии, спровоцированный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственный анализ.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

Известно, что до конца июня почти 50 регионов россии ввели разные ограничения на продажу горючего, а по состоянию на 8 июля такие мероприятия действовали уже в большинстве субъектов рф. В трех регионах объявлен режим повышенной готовности, предшествующий введению чрезвычайного положения.

Россия перестала публиковать большую часть статистики, но, по подсчетам издания, в результате ударов выведены из строя от 20 до 40% мощностей российской нефтепереработки.

Так, в июне объемы переработки нефти упали до 4,1 млн баррелей в сутки – это на 28% меньше среднего показателя за последние пять лет и на 35% ниже номинальной мощности отрасли.

«Кризис реален. Люди его ощущают. Но он еще не оказал масштабного экономического влияния и пока не сказался на перевозке товаров и доступности услуг», – заявил Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Центра Карнеги россия-Евразия.

Эксперты также отмечают, что россия имеет ограниченные возможности для стабилизации ситуации, поскольку исторически производила почти столько же бензина, сколько и потребляла, а значительных резервов для покрытия дефицита нет.

Недавно сообщалось, что из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

А в среду, 9 июля, власти российской федерации ввели запрет на экспорт дизельного топлива за границу.

На инфографике «Слово и дело» – сколько нефти перерабатывают НПЗ соседей россии.

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