Главнокомандующий сил НАТО в Европе объяснил, почему думает что рф не ищет конфликта с Альянсом

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования США генерал Алексус Гринкевич заявил, что россия в настоящее время не стремится к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает невозможность добиться военного успеха против НАТО.

Об этом пишет Financial Times.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

Генерал, отвечая на вопрос о том, может ли рф напасть на страны Балтии, сказал, что внимательно следит за разведывательными данными и не видит признаков подготовки Москвы к войне с Альянсом.

«Россия не ищет конфликта. Они понимают, что такое оборонительный союз, и знают о наших асимметричных преимуществах», – заявил Гринкевич.

По его словам, главная задача НАТО заключается в том, чтобы у Кремля не было сомнений относительно способности Альянса защитить своих союзников. В частности, это касается стран Балтии, которые в последнее время выражают обеспокоенность из-за возможного сокращения американского военного присутствия в Европе.

Генерал подчеркнул, что россия не рискнет атаковать балтийские государства, если будет уверена в неизбежном поражении.

«Моя работа – сделать так, чтобы россия понимала: если она попробует что-то в Балтийских странах, то не добьется успеха. А если они знают, что не победят, то не пойдут на такой риск», – объяснил он.

В то же время Гринкевич подтвердил, что США пересматривают размещение части своих военных ресурсов в Европе. Речь идет о возможном сокращении отдельных морских и авиационных сил из-за переориентации Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион.

Также генерал прокоментировал ситуацию на фронте в Украине. По его оценке, украинские силы продолжают успешно сдерживать российские войска, а продвижение рф остается минимальным и сопровождается значительными потерями.

Напомним, ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предположил, что россия может использовать свое преимущество в массовом производстве дронов для создания угрозы странам Балтии или даже начала агрессии до конца 2028 года.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал еще более тревожные прогнозы, отмечая, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.