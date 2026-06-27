Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает возможных провокаций со стороны россии против одной из стран НАТО.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

В ходе беседы журналист поинтересовался, может ли россия в ближайшие два года попытаться проверить действие статьи 5 НАТО. В ответ Сикорский отметил, что на данный момент у рф нет достаточных сил для успешного нападения на Альянс, пока продолжается война против Украины.

В то же время он предположил, что Москва может прибегнуть к провокациям или операциям «под чужим флагом», чтобы создать повод для возможных действий против стран НАТО. Сикорский подчеркнул, что Альянс должен четко демонстрировать понимание таких сценариев и не позволить себя обмануть.

В контексте потенциальных рисков он упомянул Сувалкский коридор, который часто рассматривают как одно из уязвимых мест восточного фланга НАТО. Также министр отметил, что особую угрозу со стороны россии ощущают страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.

В то же время Сикорский подчеркнул, что Польша существенно усиливает обороноспособность, увеличивая расходы на оборону и развивая военные программы, в частности проект «Восточный щит».

Напомним, ранее газета The Guardian со ссылкой на источники из двух стран писала, что российский диктатор владимир путин хочет проверить готовность лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа защищать самых малых членов блока – Эстонию, Латвию и Литву.

Тем временем президент Финляндии Александер Стубб отверг предположения о возможном нападении россии на государства-члены НАТО. По его

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