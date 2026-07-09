Путин отверг призывы к миру и готовит эскалацию в ближайшие месяцы – Reuters

Президент российской федерации владимир путин отверг все призывы к миру с Украиной и сосредоточился на продолжении войны.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных собеседников, близких к Кремлю.

В частности, по данным одного из источников, российский диктатор даже планирует новое масштабное обострение.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

Два близких к Кремлю собеседника сообщили, что существует «чрезвычайно высокая» вероятность нового мощного обострения на фронте уже в ближайшие месяцы. По их данным, оккупационные войска попытаются использовать существующее окно возможностей до того, как дипломатические усилия США приобретут конкретные очертания.

В то же время, как пишет издание, президент рф полностью отвергает предложения собственного окружения по замораживанию конфликта и не обращает внимания даже на активные призывы к миру со стороны администрации Дональда Трампа.

Источники СМИ также отметили, что в Кремле ведутся внутренние дискуссии относительно мирного урегулирования войны. Однако даже это вызвало недавно жесткую реакцию диктатора.

«Путин недавно резко раскритиковал группу своих советников, предложивших компромиссный вариант – объявить прекращение огня вдоль нынешней линии фронта», – заявил один из собеседников.

Вместо этого главной и безальтернативной задачей для своей захватнической армии путин и в дальнейшем считает установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Как отмечают источники, надежды на то, что внутренние проблемы заставят россию искать мир, не оправдались. Последние успешные удары украинских дальнобойных беспилотников не испугали Кремль, а дали абсолютно противоположный эффект. Эти атаки лишь разозлили российское руководство и усилили намерение российского диктатора продолжать и затягивать боевые действия.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно чувствует давление». В то же время он заметил, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить мир.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны, и назвал сроки.

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