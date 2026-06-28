Польша и страны Балтии готовятся к сценарию без прямого участия США в случае нападения россии – СМИ

Польша и страны Балтии рассматривают сценарий, при котором Соединенные Штаты могут не присоединиться напрямую к их обороне в случае возможного нападения со стороны россии.

Об этом говорится в материале корреспондента The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шона Уокера.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

Автор отмечает, что в середине мая во время встречи в Таллинне заместителя госсекретаря США Томаса ДиНанно спросили, готовы ли американские войска вступить в боевые действия в случае вторжения россии в страны Балтии. По словам журналиста, чиновник дал уклончивый ответ, прямо не подтвердив готовность США к такому сценарию.

В материале подчеркивается, что этот вопрос имеет не только военное, но и психологическое измерение. После падения коммунизма Восточная Европа оставалась одним из самых проамериканских регионов мира, а гарантии безопасности США стали ключевым элементом оборонной политики стран региона. Польша присоединилась к НАТО в 1999 году, а Балтийские государства – в 2004-м.

Журналист также упоминает о напряженной встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, после которой США временно приостановили обмен разведывательной информацией с Киевом. Хотя это решение впоследствии было отменено, оно, по оценке автора, существенно повлияло на восприятие надежности американских гарантий.

В статье также приводится мнение, что в случае принуждения Украины к мирному соглашению и потенциальной паузы в войне рф может использовать это время для перегруппировки, а «аппетит Кремля к проверке НАТО может вырасти».

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает возможных провокаций со стороны россии против одной из стран НАТО.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб отверг предположения о возможном нападении россии на государства-члены НАТО. По его словам, на данный момент нет никаких признаков подготовки такого сценария.

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