Президент Чехии призвал НАТО «показать зубы» россии из-за провокаций

Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО «показать зубы» в ответ на провокации россии на востоке альянса. По его словам, реакция союзников должна быть достаточно решительной и потенциально даже асимметричной.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

9 апреля 2026, 18:52 Трамп за несколько недель навредил НАТО больше, чем путин за многие годы – президент Чехии Президент Чехии заявил, что последние высказывания Трампа по поводу роли НАТО подорвали доверие к Альянсу больше, чем действия путина.

Павел заявил, что без более жесткого ответа существует риск того, что Кремль будет усиливать свои действия. Среди возможных мер он назвал отключение интернета, изоляцию банковских систем для рф и сбитие российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство европейских стран.

Президент Чехии отметил, что после аннексии Крыма в 2014 году россия поняла, как действует НАТО, и выработала модель поведения, которая почти доходит до порога применения статьи 5, но всегда остается немного ниже этого уровня.

«Когда я спросил их, почему они устраивают эти провокации в воздухе, пролеты над боевыми кораблями в Черном или Балтийском морях, они ответили: «Потому что мы можем». Это именно то поведение, которое мы допустили», – сказал Павел.

Он также предупредил, что НАТО рискует стать разделенным и неспособным действовать, если отдельные страны всегда будут отдавать предпочтение дипломатическому решению даже тогда, когда россияне не демонстрируют готовности к этому.

По словам Павела, альянс должен действовать асимметрично и применять меры, которые «не убивают людей», но дают россии понять, что такие действия больше не останутся без ответа. Среди примеров он назвал отключение интернета или спутников.

Павел также выразил разочарование «отсутствием решимости в продолжении давления со стороны Соединенных Штатов на россию». В то же время он избежал прямой критики президента США Дональда Трампа и заявил, что на этом этапе она не поможет.

Петр Павел – генерал в отставке, бывший начальник Генштаба армии Чехии и экс-глава Военного комитета НАТО. Он позиционируется как прозападный политик и поддерживает помощь Украине.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли НАТО подорвали доверие к альянсу больше, чем действия российского президента владимира путина.

В феврале Петр Павел призвал поддерживать украинских беженцев и заявил, что они приносят экономике страны больше, чем забирают.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.