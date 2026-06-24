Россия ведет переговоры с Казахстаном касательно импорта бензина – СМИ

Россия начала переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92 на фоне дефицита горючего на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По данным журналистов, одним из возможных источников поставок является казахстанский НПЗ «Конденсат», который перерабатывает газовый конденсат с российского НПЗ ТАНЭКО и имеет квоты на экспорт топлива.

Собеседник в Казахстане сообщил, что поставки бензина в россию возможны в обмен на российское авиационное топливо.

В настоящее время Казахстан имеет избыток бензина, но техническое обслуживание Атырауского НПЗ с 26 июня по 20 июля приведет к сокращению запасов. При этом в целом отмечается, что Астана является относительно небольшим производителем топлива по сравнению с россией, и, по словам источников, поставки вряд ли будут значительными.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что россия потеряла четверть производства бензина на фоне регулярных атак на нефтеперерабатывающие заводы. Также фиксируется сокращение экспорта топлива.

Также сообщалось, что Украина фиксирует существенный рост поставок нефтепродуктов из Беларуси в рф. Так, только за период с января по май объемы экспорта бензина из Беларуси выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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