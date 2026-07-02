Россияне массово переоборудуют автомобили на газ на фоне топливного кризиса – СМИ

В россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ: за последний месяц количество заявок на установку ГБО увеличилось на 35%. В то же время ситуация это не улучшило – очереди в сервисах растянулись на несколько месяцев из-за дефицита оборудования и роста цен.

Об этом пишет The Moscow Times.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

По данным Национальной газомоторной ассоциации, в июне количество запросов на переоборудование автомобилей под газ увеличилось на 35% по сравнению с мартом–апрелем.

Причиной такого роста эксперты называют дефицит топлива и подорожание бензина, из-за чего автовладельцы массово переходят на более дешёвый газ. В сервисных центрах отмечают, что очереди на установку оборудования уже сформированы как минимум на три месяца вперёд – записи расписаны до осени.

«До сентября уже есть работа. У всех проблемы с бензином, поэтому люди переходят на газ», – рассказывают представители автосервисов.

На фоне ажиотажного спроса возникли и проблемы с поставками оборудования. Поставщики не были готовы к такому резкому росту заказов, в результате чего склады быстро опустели, а цены на комплектующие почти удвоились. Стоимость установки ГБО сейчас колеблется от 53 до 90 тысяч рублей без учёта официальной регистрации.

По оценкам специалистов, более 90% переоборудованных автомобилей используют пропан-бутановую смесь. Она остаётся экономически выгоднее даже в условиях роста цен, поскольку примерно вдвое дешевле бензина марок АИ-92 и АИ-95. Кроме того, большинство систем позволяют комбинированное использование газа и бензина.

В то же время эксперты обращают внимание на технические особенности таких автомобилей. Газобаллонное оборудование требует более частого техобслуживания – регулярной замены масла, фильтров и свечей зажигания. Также специалисты подчёркивают, что система является потенциально опасной: в случае серьёзной аварии существует риск повреждения баллона.

После установки ГБО водители обязаны официально зарегистрировать изменения в конструкции транспортного средства. В противном случае возможны штрафы, проблемы с техосмотром, продажей автомобиля или урегулированием страховых случаев.

Однако, по словам участников рынка, не все автовладельцы проходят эту процедуру. Из-за многомесячных очередей часть водителей обращается в нелегальные мастерские или устанавливает оборудование самостоятельно, что усложняет контроль и повышает риски для безопасности на дорогах.

Напомним, украинские удары по энергетической инфраструктуре привели к распространению дефицита топлива в россии. Ограничения на продажу бензина действуют почти во всех регионах страны, больше всего – на временно оккупированных территориях Украины, на юге рф и в Сибири.

Как известно, топливный кризис в россии начался в результате серии успешных ударов украинских беспилотников по местным нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждений НПЗ страну охватил масштабный дефицит бензина, а в соцсетях регулярно появляются кадры с огромными очередями на заправках.

На фоне постоянных атак объёмы производства автомобильного бензина в россии сократились примерно на 25%.

Также накануне стало известно, что из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. На такой шаг оккупанты пошли на фоне систематических ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре и НПЗ.

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