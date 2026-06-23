Россия потеряла четверть производства бензина из-за украинских атак – СМИ

В россии на фоне украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы фиксируется заметное падение производства бензина и сокращение экспорта топлива.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в российской отрасли.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Отмечается, что на прошлой неделе производство бензина в россии сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем прошлого года.

Агентство сообщает, что на фоне дефицита горючего и роста цен российские власти рассматривают различные варианты поддержки рынка. В частности, среди возможных мер обсуждались субсидии на импортное топливо для сдерживания цен.

По данным рыночных источников и LSEG, в первой половине июня морской экспорт нефтепродуктов из россии сократился примерно на 15% по сравнению с первой половиной мая.

Одной из причин стали незапланированные ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах после регулярных дроновых атак.

Как добавляет Reuters, среди крупнейших покупателей российского дизельного топлива остаются Бразилия и Турция.

Напомним, по данным СМИ, россия впервые за долгое время готовится к импорту горючего морским путем на фоне дефицита бензина.

Как известно, 1 июня российская федерация официально объявила о запрете экспорта горючего для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших нефтяных компаний российской федерации «Татнефть» вводит ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправках по стране.

Тем временем Украина продолжает атаковать нефтяные объекты рф. Так, 16 июня под удар попал Московский НПЗ. По данным СМИ, после атаки украинских беспилотников он приостановил работу.

Также на инфографике «Слово и дело» – сколько нефти продала россия за годы полномасштабной войны.

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