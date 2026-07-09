Нефть снова подорожала после серии новых ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть в четверг, 9 июля, продолжают расти второй день подряд на фоне новых ударов США по Ирану. Стоимость сырья выросла более чем на 1%, так как рынки отреагировали опасениями относительно возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

«Новые удары США по Ирану привели к росту цен на нефть сегодня утром, а последняя эскалация подорвала доверие к хрупкому прекращению огня», – говорится в заявлении аналитиков банка ING.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 86 центов, или 1,1% и торговались по $78,88 за баррель. Американская West Texas Intermediate выросла на 85 центов, или 1,2%, – до $74,37 за баррель.

Как отмечается, новое обострение изменило настроения на рынке. Аналитик компании IG Тони Сикамор считает, что движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, продолжавшееся в последние недели, сейчас фактически прекратилось, а судовладельцы, вероятно, займут более осторожную позицию.

По данным СМИ, во вторник, 7 июля, в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло повлекнуть за собой взрыв.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Напомним, мировые цены на нефть резко поднялись в среду, 8 июля, после заявления Трампа о том, что договоренность с Ираном о прекращении конфликта больше не действует.

Как известно, в ночь на 9 июля США нанесли новую серию ударов по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в двух странах Ближнего Востока.

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