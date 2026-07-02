Нефть дешевеет на фоне прогресса в переговорах между Ираном и США

Мировые цены на нефть в четверг, 2 июля, продолжают падать третий день подряд на фоне заявления катарских посредников о прогрессе Ирана и США в ходе непрямых переговоров по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 77 центов, или 1,1%, и торговались по $70,80 за баррель. Американская West Texas Intermediate подешевела на 84 цента, или 1,2%, до $67,74 за баррель.

Оба бенчмарка также упали более чем на 1% на предыдущей сессии, достигнув самых низких уровней за четыре месяца.

Агентство уточняет, что США и Иран провели в катарской столице Дохе непрямые технические переговоры по проходу судов через Ормузский пролив и закреплению длительного перемирия после недавнего обострения.

Как отмечается, спикер МИД Катара написал в соцсетях, что обсуждения принесли «положительный прогресс» в вопросах, связанных с меморандумом о взаимопонимании по прекращению войны, который стороны подписали 18 июня.

«Возобновление потоков нефти через пролив продолжает оказывать давление на цены, обусловленное выходящими из залива ранее застрявшими танкерами. Эти дополнительные поставки пока что являются препятствием для нефти», – сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

В то же время, аналитики HSBC ожидают, что рынок «поглотит возвращающиеся с Ближнего Востока нефтяные баррели за счет постепенного пополнения запасов», а также завершения в июле высвобождения стратегических запасов Международного энергетического агентства.

«По мере того как краткосрочный «мини-избыток» сойдет на нет, Brent может вернуться к 80 долларам за баррель или выше», – говорится в прогнозе HSBC.

Напомним, ранее цены на нефть начали стремительно падать на фоне первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии после которого, в Тегеране заявили, что добились исключений по экспорту нефти и нефтехимической продукции.

Однако уже в начале этой недели нефть снова начала дорожать после нескольких дней взаимных ударов между США и Ираном. Эскалация снова поставила под угрозу стабильность временного мирного соглашения и замедлила движение энергетических судов через Ормузский пролив.

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