Цены на нефть выросли после срыва прямых переговоров между США и Ираном

Цены на нефть выросли в среду, 1 июля, после того, как прямые переговоры между США и Ираном по завершению конфликта не состоялись. Инвесторы опасаются, что это может продлить перебои с поставками нефти из одного из ключевых нефтедобывающих регионов мира.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Нефть марки Brent подорожала на 14 центов, или 0,19%, до $73,09 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 11 центов, или 0,16%, до $69,61 за баррель.

Рост цен связан с неопределенностью вокруг переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Представители США, в частности спецпосланник Стив Виткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, прибыли в Доху для «высокоуровневых» переговоров. Однако Иран и Катар заявили, что они встретятся не с иранскими представителями, а только с посредниками.

Аналитики отмечают, что без нового соглашения между США и Ираном рынок может ожидать стабильного прекращения напряженности, прежде чем цены на нефть снова начнут снижаться.

«Ормузский пролив продолжает открываться, но процесс нестабильный, непредсказуемый и не полностью прозрачный», – заявила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Также рынок отреагировал на данные о сокращении запасов сырой нефти в США: по информации Американского института нефти (API), на прошлой неделе они уменьшились на 6,1 млн баррелей.

Напомним, ранее цены на нефть начали стремительно падать на фоне первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии после которого, в Тегеране заявили, что добились исключений по экспорту нефти и нефтехимической продукции.

Однако уже в начале этой недели нефть снова начала дорожать после нескольких дней взаимных ударов между США и Ираном. Эскалация снова поставила под угрозу стабильность временного мирного соглашения и замедлила движение энергетических судов через Ормузский пролив.

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