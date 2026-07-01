Цены на нефть выросли после срыва прямых переговоров между США и Ираном

Экономика
Читати українською
Мировые цены на нефть выросли после того, как прямые переговоры между США и Ираном по завершению конфликта не состоялись. Рынки опасаются новых перебоев с поставками нефти из-за неопределенности на Ближнем Востоке.
Фото Reuters

Цены на нефть выросли в среду, 1 июля, после того, как прямые переговоры между США и Ираном по завершению конфликта не состоялись. Инвесторы опасаются, что это может продлить перебои с поставками нефти из одного из ключевых нефтедобывающих регионов мира.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странамиСамые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Нефть марки Brent подорожала на 14 центов, или 0,19%, до $73,09 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 11 центов, или 0,16%, до $69,61 за баррель.

Рост цен связан с неопределенностью вокруг переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Представители США, в частности спецпосланник Стив Виткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, прибыли в Доху для «высокоуровневых» переговоров. Однако Иран и Катар заявили, что они встретятся не с иранскими представителями, а только с посредниками.

Аналитики отмечают, что без нового соглашения между США и Ираном рынок может ожидать стабильного прекращения напряженности, прежде чем цены на нефть снова начнут снижаться.

«Ормузский пролив продолжает открываться, но процесс нестабильный, непредсказуемый и не полностью прозрачный», – заявила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Также рынок отреагировал на данные о сокращении запасов сырой нефти в США: по информации Американского института нефти (API), на прошлой неделе они уменьшились на 6,1 млн баррелей.

Напомним, ранее цены на нефть начали стремительно падать на фоне первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии после которого, в Тегеране заявили, что добились исключений по экспорту нефти и нефтехимической продукции.

Однако уже в начале этой недели нефть снова начала дорожать после нескольких дней взаимных ударов между США и Ираном. Эскалация снова поставила под угрозу стабильность временного мирного соглашения и замедлила движение энергетических судов через Ормузский пролив.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Иран Нефть Цены на нефть Ближний Восток Война Переговоры Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Цены на нефть выросли после срыва прямых переговоров между США и Ираном
Залужный ответил Зеленскому, пойдет ли в президенты Украины – СМИ
Жара отступает: в Украину идет холодный атмосферный фронт с грозами и ливнями
Осужденный депутат из Одесской области обжаловал срок в колонии
САП обжалует переквалификацию преступления обвиняемой по миграционному делу
СБУ поразила ангары с истребителями на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму
ВАКС утвердил соглашение в деле осужденного экс-нардепа Гунько
Дания объявила о новом пакете помощи Украине на почти 600 миллионов евро
Смилянский останется на должности гендиректора «Укрпочты», несмотря на требование НБУ
ВСУ назначил заседание по жалобе на приговор бизнесмену по делу УЗ
Больше новостей