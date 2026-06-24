Над Норвежским морем истребители НАТО перехватили российские самолеты

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Истребители НАТО F-35 совершали вылет для перехвата после появления российских самолетов Ту-160 над Норвежским морем, находившихся в воздухе около 16 часов.
Иллюстративное фотоTorbjorn Kjosvold

Два норвежских истребителя F-35 поднимались в небо в ответ на приближение российских бомбардировщиков Ту-160 к воздушному пространству НАТО.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника НАТО.

Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над ЕвропойПосле появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

Отмечается, что бомбардировщики Ту-160 россии, которые способны нести ядерное оружие и входят в стратегическую авиацию, находились в воздухе почти 16 часов в сопровождении истребителей МиГ-31.

«На перехват потенциальной угрозы были оперативно направлены два истребителя F-35 Королевских ВВС Норвегии», – заявил чиновник НАТО, добавив, что обе стороны во время инцидента «действовали профессионально».

При этом, как сообщается, в Кремле назвали этот вылет плановым учебным полетом в международном воздушном пространстве. В то же время, в Североатлантическом альянсе его рассматривают как демонстрацию силы в чувствительном арктическом регионе.

«На определенных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств», – цитирует издание российское Минобороны.

В российском ведомстве при этом не уточнили, о каких именно маршрутах идет речь.

Как известно, недавно шведские истребители JAS 39 Gripen дважды поднимались в воздух после появления российских самолетов вблизи границ страны.

Напомним, СМИ писали о том, что россия проводила учения по подготовке к потенциальному масштабному нападению на Финляндию, Балтию и Норвегию.

Кроме этого, в Литве объявляли тревогу и поднимали истребители из-за угрозы из Беларуси.

Ранее командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предположил, что россия может использовать свое преимущество в массовом производстве дронов для создания угрозы странам Балтии или даже начала агрессии до конца 2028 года.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал еще более тревожные прогнозы, отмечая, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.

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