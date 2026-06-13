В Литве объявляли тревогу и поднимали истребители из-за угрозы из Беларуси

В субботу, 13 июня, в Литве сообщили о возможном вторжении дрона в воздушное пространство страны. Из-за воздушной угрозы временно ограничивали работу аэропорта Вильнюса, однако позже объект идентифицировали как метеозонд из Беларуси.

Об этом сообщает LRT.

20 мая 2026, 22:23 Укрытия в Литве переведут на круглосуточный режим доступа после инцидента с БПЛА В Литве приняли решение обязать муниципалитеты обеспечить круглосуточный доступ к укрытиям после инцидента с дроном.

Утром в Вильнюсском районе ненадолго объявили желтый уровень тревоги после обнаружения радиолокационного сигнала с характеристиками, типичными для беспилотников.

Из-за инцидента в воздух подняли истребители, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Также временно ограничили работу аэропорта Вильнюса.

Ограничения затронули три рейса и около 480 пассажиров. Два самолета перенаправили в Ригу, еще один – в Каунас.

Позже тревогу отменили. Военные установили, что воздушную угрозу вызвал не дрон, а метеозонд, который залетел на территорию Литвы из Беларуси.

Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что объект идентифицировали как, вероятнее всего, метеорологический аэростат.

«Объект был идентифицирован как, вероятнее всего, метеорологический аэростат, а не дрон, поэтому жителям было отправлено сообщение о том, что воздушная угроза снята. Однако рекомендуется сохранять бдительность, поскольку подобные объекты могут появиться снова», – сказал он.

По словам Виткаускаса, наблюдение велось только за одним объектом. Его первоначальные параметры соответствовали характеристикам беспилотника, поэтому Литва задействовала силы, которые при необходимости могли бы нейтрализовать цель.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что россия проводила учения по подготовке к потенциальному масштабному нападению на Финляндию, Балтию и Норвегию.

Также в Польше заявили, что российская федерация сейчас не в состоянии провести «большую наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у путина готовят провокации и диверсионные акции.

Как известно, десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение о действиях в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.

Кроме того, стало известно, что НАТО превращает шведский остров Готланд в ключевой оборонный форпост в Балтийском море на фоне опасений относительно возможной агрессии россии. Альянс и Швеция увеличивают военное присутствие на острове и отрабатывают сценарии отражения российского нападения.

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