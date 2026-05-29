НАТО укрепляет оборону острова Готланд вблизи Калининграда из-за угрозы со стороны россии

НАТО превращает шведский остров Готланд в ключевой оборонный форпост в Балтийском море на фоне опасений относительно возможной агрессии россии. Альянс и Швеция увеличивают военное присутствие на острове и отрабатывают сценарии отражения российского нападения.

Об этом сообщает Politico.

10 сентября 2025, 16:16 В зоне потенциальной угрозы: какой военный потенциал стран Nordic-Baltic 8 На фоне предупреждений от западных разведок о возможных планах путина напасть на Балтию или некоторые страны Европы мы предлагаем посмотреть, каким военным потенциалом обладают нордики и балтийцы (страны Nordic-Baltic 8).

Как отмечается, на прошлой неделе на Готланде завершились первые после вступления Швеции в НАТО в 2024 году крупные учения, организованные под координацией Альянса. В манёврах приняли участие около 18 тысяч военнослужащих из 13 стран. Они отрабатывали сценарии обороны острова и реагирования на возможное нападение россии.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил Politico, что российская атака «может произойти в любой момент». По его словам, россия активно ищет слабые места в обороне западных стран и использует их в своих интересах.

Военные аналитики называют Готланд «непотопляемым авианосцем» из-за его исключительного географического расположения. С острова можно контролировать значительную часть Балтийского моря, а боевая авиация способна за считанные минуты достичь столиц стран Балтии. В НАТО считают, что захват острова россией позволил бы Москве существенно осложнить переброску подкреплений и поставок в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию. В то же время контроль Альянса над Готландом ограничивает возможности российского флота и позволяет эффективнее защищать регион.

В ответ на угрозу Швеция активно восстанавливает военное присутствие на острове, которое сократила после завершения холодной войны. Власти страны уже инвестировали более 200 миллионов евро в модернизацию инфраструктуры, восстановление систем противовоздушной обороны и усиление военных подразделений. На Готланд вернули полк, оснащённый боевыми машинами пехоты CV90 и танками Leopard 2.

Командир готландского полка Андреас Густафссон сообщил, что в течение ближайшего года на острове разместят ещё как минимум тысячу военных на ротационной основе. Кроме того, Швеция планирует усилить оборону дальнобойной артиллерией, а с 2028 года на острове должны появиться новые системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

Одним из возможных сценариев угрозы эксперты называют скрытую высадку российских военных с гражданского судна одновременно с подавлением связи, радиоэлектронной борьбой и атаками дронов. Такие действия могут сопровождаться диверсиями против критической инфраструктуры.

В НАТО убеждены, что значение Готланда для безопасности Балтийского региона будет только возрастать. Некоторые союзники уже предлагают разместить на острове постоянные дальнобойные системы противовоздушной обороны, чтобы усилить сдерживание россии и исключить любые попытки Москвы изменить баланс сил в Балтийском море.

Напомним, недавно в Польше заявили, что российская федерация сейчас не в состоянии провести «крупную наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у путина готовят провокации и диверсионные акции.

Как известно, десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение о действиях в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО «показать зубы» в ответ на провокации россии на востоке Альянса. По его словам, реакция союзников должна быть достаточно решительной и потенциально даже асимметричной.

Тем временем российский диктатор владимир путин подписал закон, который даёт ему право использовать армию для защиты граждан рф за рубежом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.