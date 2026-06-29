Признаков нападения рф на Балтию нет, но угроза диверсий остается высокой – минобороны Литвы

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В Литве заявили об отсутствии признаков масштабной военной атаки рф на страны Балтии. В то же время разведка фиксирует высокий уровень угрозы диверсий, включая возможные поджоги и атаки на критическую инфраструктуру.
Фото getty images

Сейчас нет никаких признаков того, что Россия готовит масштабное военное нападение на страны Балтии, однако уровень угрозы диверсий в Литве остается высоким.

Об этом заявили в Министерстве обороны Литвы, передает LRT.

Россия может использовать «окно возможностей» для атаки на Балтию до 2028 года – командующий ВС ЛатвииРоссия может использовать преимущество в массовом производстве беспилотников и создать угрозу странам Балтии или даже начать агрессию до конца 2028 года.

«Сейчас нет никаких признаков подготовки Россией масштабного военного нападения на страны Балтии, но уровень угрозы диверсий – поджогов или других действий против критически важной инфраструктуры на территории Литвы – остается высоким», – сообщили в ведомстве.

Заявление литовского Минобороны прозвучало после публикации британской газеты The Guardian, которая со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы может готовить «провокацию» против стран Балтии или Польши.

В Министерстве обороны Литвы подчеркнули, что подобные сообщения могут быть направлены на эскалацию ситуации в регионе.

Также в ведомстве отметили, что Второй департамент оперативных служб отслеживает увеличение количества случаев распространения Россией необоснованной информации о том, что страны Балтии якобы позволяют использовать свое воздушное пространство и территорию для военных действий Украины против рф.

По оценке литовской разведки, такая риторика является попыткой отвлечь внимание от неудач России на фронте и повлиять на готовность союзников Украины продолжать военную поддержку. В Литве заявили, что ситуацию постоянно контролируют и передают информацию ответственным должностным лицам.

Напомним, накануне премьер-министры Эстонии и Латвии заявили, что сейчас не время для мирных переговоров с Россией, а главным приоритетом Европы должно стать усиление обороноспособности и поддержка Украины.

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