На Киевщине объявили День траура по погибшим в результате российской атаки

Общество
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Во вторник, 7 июля, в Киевской области объявлен День траура из-за массированной вражеской атаки, в результате которой погибли восемь человек и еще 48 пострадали.
фото: ГСЧС

В Киевской области вторник, 7 июля, объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки прошлой ночью.

Об этом глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщает в соцсетях.

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Согласно его словам, на всей территории Киевской области 7 июля припустят государственные флаги на всех коммунальных зданиях. Также в этот день обязательно ограничат проведение развлекательных мероприятий и звучание развлекательной музыки.

«Восемь жизней, которые забрала россия. Восемь семей, для которых этот день навсегда разделил жизнь на «до» и «после», – написал глава Киевщины.

Как подчеркнул Калашник, эта атака в очередной раз доказала, что рф сознательно ведет войну против мирного населения, уточнив, что российские ракеты и дроны снова били по жилым кварталам.

Как известно, число жертв массированной ночной атаки россии на Киевскому область увеличилось до восьми человек, а пострадавших уже 48.

Напомним, вторник, 7 июля, в Киеве также объявлен Днем траура в память о жертвах одной из самых массовых атак армии российской федерации на столицу, которая произошла в ночь на 6 июля.

В ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область.

Ранее сообщалось, что в столице количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник увеличилось до 18 человек и 58 раненых.

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