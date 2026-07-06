Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причины вторичной детонации в Вишневом

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства последствий российской удара по городу Вишневое в Киевской области.

Заявление на эту тему прозвучало в рамках вечернего обращения к нации.

«Трудная ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации. Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает по спасательной операции и разбору завалов, тушению пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом», – сказал он.

Зеленский заверил, что Кабинет министров обеспечит средства из резервного фонда, чтобы помочь жителям Вишневого, поскольку там зафиксированы «такие последствия, что собственных сил общины не хватит».

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область.

На Киевщине, по последним данным, погибли 8 человек, еще 48 получили травмы и ранения. В ГСЧС сообщали, что в Вишневом детонация боеприпасов уже прекратилась. Однако до сих пор сохраняется угроза загрязнения атмосферного воздуха из-за попадания в один из объектов в городе. Всего из Вишневого временно эвакуировали более 600 человек.

А в столице количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник увеличилось до 15 человек. Пострадали по меньшей мере 56 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.