В Вишневом возросло количество погибших и раненых в результате ночного российского удара

В результате массированной российской атаки на город Вишневое Киевской области в ночь на 6 июля количество погибших возросло до семи человек, еще почти 30 – получили ранения. Среди пострадавших есть спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, на Киевщине на месте удара продолжаются аварийно-спасательные и восстановительные работы. Сотрудники ГСЧС, медики, волонтеры Украинского Красного Креста и другие экстренные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.

«В результате российского обстрела погибли 7 человек, еще 29 – пострадали, из них 4 спасателя», – говорится в сообщении.

ГСЧС уточняет, что наиболее сложная ситуация остается в городе Вишневое, где в результате комбинированной атаки погибли люди. Среди пострадавших там – два спасателя.

Стоит отметить, недавно в ГСЧС сообщили, что во Вишневом Киевской области детонация боеприпасов прекратилась. Однако до сих пор сохраняется угроза загрязнения атмосферного воздуха из-за попадания в один из объектов в городе. Всего из Вишневого временно эвакуировали более 600 человек.

Напомним, ранее сообщалось о 6 погибших на Киевщине и еще 21 пострадавшем, которые находились в больницах.

При этом движение поездов в Киевской области, которое было временно ограничено из-за ночной российской атаки на железнодорожную инфраструктуру, полностью восстановлено.

Как известно, в Киеве количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник, 6 июля, увеличилось до 15 человек. Пострадали по меньшей мере 56 человек, из них 7 детей.

Стоит также отметить, что 7 июля в Киеве объявили Днем траура.

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