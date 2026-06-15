Ночная атака рф: на Киевщине пострадали три человека, среди них есть ребенок

Общество
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В ночь на 15 июня российские оккупанты атаковали Киевщину. В Бориспольском районе пострадали три человека, среди них – ребенок.
фото: ГСЧС

В ночь на 15 июня в результате российского удара по Бориспольскому району Киевщины ранения получили три человека, среди них – ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Произошло разрушение частного жилого дома. В ходе проведения разведки спасатели обнаружили пострадавших, 1976, 1977 и 2011 годов рождения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, одного из пострадавших с травмой ноги транспортировали в карету «скорой».

Кроме этого, в ГСЧС Киевщины уточнили, что в результате ночной массированной комбинированной российской атаки в области зафиксировано падение обломков и ряд пожаров в нескольких районах.

В частности, в Броварском районе произошло возгорание обломков на территории складских помещений. В Вышгородском районе обломки упали на территории частного домовладения. В Бучанском районе возник масштабный пожар складского здания площадью более 1000 кв. м.

Также в Фастовском и Бориспольском районах зафиксировано возгорание частных жилых домов и легкового автомобиля.

Как известно, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

Напомним, в Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, еще 9 спасателей получили ранения.

Также в Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более чем 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

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