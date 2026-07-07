На Киевщине вновь увеличилось количество погибших в результате российского удара 6 июля

Национальная безопасность
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Количество жертв российской атаки на Киевщину, совершенной 6 июля, увеличилось до девяти человек.
Фото: ГСЧС

Количество жертв российской атаки на Киевскую область, совершенной в ночь на 6 июля, увеличилось до девяти человек.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник.

Он рассказал, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Таким образом, количество жертв этой российской атаки на Киевщине возросло до девяти. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал он.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область.

В столице в результате вражеского удара погибли 19 человек, много раненых. А на Киевщине ранее сообщалось о восьми жертвах, еще 48 человек пострадали.

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