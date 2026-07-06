Оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску, пострадали энергетики

Общество
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Российские оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-250 с управляемым модулем по Краматорску, в результате чего ранения получили трое энергетиков ДТЭК.
t.me/kramatorsk_rada

В понедельник, 6 июля, российская оккупационная армия нанесла авиаудар по Краматорску, в результате чего ранения получили трое работников «ДТЭК Донецкие электросети».

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Утром российские войска нанесли авиаудар по Краматорску. По предварительной информации, враг применил авиабомбу ФАБ-250 с управляемым модулем», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, попадание произошло по открытой местности вблизи места, где работала аварийная бригада ДТЭК. В результате авиаудара трое энергетиков получили ранения, их госпитализировали. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Местные власти отмечают, что российская армия продолжает атаковать аварийные бригады, коммунальщиков и «других работников, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых городов».

Как известно, российские войска вечером 4 июля атаковали центральную часть Краматорска, попав в один из супермаркетов, в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Известно о разрушенных и поврежденных жилых многоэтажках в разных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 12 человек. 7 июля в Киеве объявили День траура.

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