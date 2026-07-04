Войска рф нанесли удар по магазину в Краматорске, есть пострадавшие

Российские войска сегодня вечером, 4 июля, атаковали центральную часть Краматорска, попав по одному из супермаркетов, в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщают начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура.

По информации прокуратуры, россияне сбросили на центральную часть Краматорска ФАБ-250 с УМПК.

«По меньшей мере 3 человека ранены в результате атаки по Краматорску. Среди раненых – ребенок 2015 года рождения», – говорится в сообщении руководителя области.

Согласно словам Филашкина, удар был нанесен по торговому заведению в центре города сегодня около 16:00.

«Это обычное городское пространство, куда люди приходят по своим делам. Именно по таким местам россияне бьют сознательно – чтобы калечить гражданских, сеять страх и разрушать жизнь там, где не могут победить в военном отношении», – заявил глава ОВА.

При этом по обновленным данным областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до пяти человек.

«В результате атаки телесные повреждения получили по меньшей мере пять гражданских, находившихся в супермаркете. Среди пострадавших – 11-летний мальчик. Ему, а также трем раненым женщинам 36, 38 и 62 лет и 56-летнему мужчине оказывается квалифицированная медицинская помощь», – уточнили в ведомстве.

Как известно, российские оккупационные войска сегодня, 4 июля, нанесли удар по одному из жилых районов Запорожья, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых – 10-летний ребенок.

Напомним, в результате российского авиаудара в Сумах число погибших возросло до пяти, также стало известно о 33 пострадавших.

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