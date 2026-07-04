Россияне ударили баллистикой по Днепру, пострадали семь человек

Утром 4 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали семь мирных жителей.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
По обновленным данным, ранения получили семь человек в возрасте от 21 до 63 лет.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Часть травмированных находится на лечении в городских больницах.
По предварительной информации, в жилом секторе разрушений не зафиксировано.
На местах ударов продолжают работать соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, вражеские цели локационно появились уже во время спуска ракет на город. Возможностей среагировать уже не было.
Напомним, сегодня утром Харьков атаковали вражеские дроны. Под удар попало предприятие в Слободском районе города.
В ночь на субботу, 4 июля, российские войска осуществили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистическую и авиационную ракеты, а также 86 ударных беспилотников разных типов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»