Россияне ударили баллистикой по Днепру, пострадали семь человек

Утром 4 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали семь мирных жителей.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

4 июля 2026, 13:57 Армия рф ударила по гражданскому предприятию в Харькове Атака на Харьков 4 июля. Российский дрон ударил по территории гражданского предприятия, сгорело 13 грузовиков.

По обновленным данным, ранения получили семь человек в возрасте от 21 до 63 лет.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Часть травмированных находится на лечении в городских больницах.

По предварительной информации, в жилом секторе разрушений не зафиксировано.

На местах ударов продолжают работать соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, вражеские цели локационно появились уже во время спуска ракет на город. Возможностей среагировать уже не было.

Напомним, сегодня утром Харьков атаковали вражеские дроны. Под удар попало предприятие в Слободском районе города.

В ночь на субботу, 4 июля, российские войска осуществили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистическую и авиационную ракеты, а также 86 ударных беспилотников разных типов.

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