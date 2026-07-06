Последствия атаки на Киев и область: количество жертв выросло, под завалами ищут людей

Ночью 6 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и области. По состоянию на утро в столице известно о трех погибших и семи пострадавших. Спасатели продолжают поисковую операцию, так как под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко, городской голова Киева Виталий Кличко, а также глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По последним данным, в Киеве погибли три человека, еще семеро получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь под ними могут оставаться люди.

Тем временем в Киевской области, по словам начальника ОВА Николая Калашника, в Бучанском районе погиб один человек, еще 10 жителей области получили травмы.

Шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами были госпитализированы в больницу. Разрушения также зафиксировали в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах, где повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Киеве в результате удара частично разрушен жилой дом, повреждена еще одна 25-этажка, а также жилой комплекс. Кроме того, произошли пожары в нежилых зданиях и загорелись автомобили.

По словам Кличко, из поврежденного дома спасатели эвакуировали 15 человек. Еще трех женщин и шестерых детей сняли с верхних этажей здания.

В Голосеевском районе возникли пожары на территории нежилой застройки и складского помещения, а также зафиксировали падение обломков.

В Дарницком районе из-за падения обломков загорелся многоквартирный жилой дом.

Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Напомним, ночью 6 июля Киев и область снова оказались под массированной атакой врага. Ранее сообщалось о поврежденных жилых домах и пожарах в разных районах города.

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