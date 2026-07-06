Дроны поразили крупнейший нефтеперерабатывающий завод рф в Омске

В понедельник, 6 июля, украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ, который является крупнейшим в россии. На территории нефтеперерабатывающего предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщают мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В российском Омске сегодня днем, 6 июля, прогремела серия взрывов, а над городом поднимается дым.

По информации мониторингового канала, вероятно, завод поразила новая модификация дрона FP-1 с нетипичной геометрией крыла. Сообщается минимум о двух попаданиях в НПЗ.

«Омский НПЗ. Крупнейший в рф. Мечта всех нас. Более 2000 тыс. километров от границы. Поражен Силами Обороны Украины», – написал Андрющенко на странице в Telegram.

НПЗ в Омске расположен в 2500 км от украинской границы и является одним из самых отдаленных нефтяных объектов рф, по которым наносили удары украинские защитники.

Также этот завод является одним из двух нефтеперерабатывающих заводов россии, которые до сих пор не были поражены. Омский НПЗ принадлежит компании «Газпромнефть» и имеет мощность 21 млн тонн в год.

Напомним, в ночь на 6 июля Силы обороны нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии, а также по ряду стратегических объектов врага на временно оккупированных территориях.

Перед этим в российском Ярославле в ночь на 6 июля прогремели взрывы. В соцсетях сообщали, что в городе, вероятно, был атакован нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС».

Также накануне стало известно, что по состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки рф. Только за последний месяц были успешно атакованы восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.

А ранее Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также воины ВСУ нанесли удары по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.

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